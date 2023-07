Comparte

El exministro de Educación Raúl Figueroa abordó la fracasada acusación constitucional contra el actual secretario de Estado de la cartera, Marco Antonio Ávila.

Frente a los hechos, señaló en entrevista con «La Mañana de Agricultura» que «creo que es muy importante que una herramienta tan importante y que tiene consecuencias tan complejas como la acusación constitucional no se se desnaturalice«.

«La oposición hizo un uso muy equivocado y creo que eso generó una desnaturalización de ese instrumento que, en la práctica, tiende a perder sentido», agregó, recordando el periodo del expresidente Sebastián Piñera.

«Es una herramienta relevante, pero tiene que usarse en casos muy extremos, donde efectivamente sea evidente o se acredite con claridad que hay un incumplimiento a la Constitución», sostuvo Figueroa.

Por otro lado, el exministro planteó que «creo que es importante que los gobiernos también comprendan, y en este caso el gobierno del Presidente Boric, que cuando hay tanta crítica a la gestión de un ministro en particular es bueno atenderla«.

«Por no escuchar las críticas, por no tomar medidas, por no darle un rumbo preciso a esa cartera también se lleva a posiciones, porque si bien no hay que desnaturalizar la herramienta también hay que entender que los parlamentarios llega un minuto que sienten que su oposición no tiene ninguna reacción«, dijo.

En ese sentido apuntó que «es importante que se tomen medidas inmediatas, porque no puede ser que tengamos una cartera tan relevante y, al mismo tiempo, lamentablemente intrascendente en la construcción de la política educativa necesita».

Principales falencias del Ministerio de Educación

Consultado Figueroa por las principales falencias que existen hoy en el Ministerio de Educación, dijo que «lo que uno aprecia es que la agenda del Ministerio de Educación ha sido tremendamente equívoca, confusa, sin foco. Hoy día tenemos un tema principal que es la urgente necesidad de recuperar los aprendizajes y eso requiere que todos los esfuerzo de la política pública estén centrados en este objetivo».

«El gobierno no ha fijado la educación ni la recuperación de aprendizaje como prioridad. La educación, lamentablemente, no es prioritaria para el Gobierno«, opinó el director del instituto de políticas públicas de la Universidad Andrés Bello.

«Uno esperaría, creo que eso es urgente, que el Presidente dé señales claros que la agenda del ministro de Educación y el Presidente que dijo en la Cuenta Pública que los recursos adicionales se iban a destinar a condonar el CAE y pagar la deuda histórica, que esos recursos se van a destinar a la recuperación de aprendizaje«, señaló.