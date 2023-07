Comparte

Azul Azul se llevó toda las miradas luego del reportaje emitido por Informe Especial, el cual fue llamado «El cartel del gol», donde detalló las relaciones de la concesionaria que rige a la Universidad de Chile con la dirigencia de Huachipato y algunos representantes, además de supuestos vínculos para pedir más tickets para la barra.

En la investigación se ahondó en las relaciones entre la representación de futbolistas, la U y los acereros, sobre todo con la llegada de la actual dirigencia de Azul Azul.

Es que uno de los hitos que remarca el reportaje es la llegada a la concesionaria que rige a la U de Javier Gasman, asesor legal del representante de jugadores Fernando Felicevich, quien se sumó a la dirigencia liderada por Michael Clark.

Así como también la llegada de Mauricio Etcheverry, cercano de Sergio Jadue y accionista en Deportes La Serena, club donde Felicevich tiene control.

Cabe recordar que un antiguo reportaje de Ciper, reveló que Clark asesoró empresas de Patricio Kiblisky, que realizó gestiones para la logística de los sobornos de Sergio Jadue y que estuvo al mando de Ñublense. Además, Kiblisky creó junto a Cerda la empresa Tactical Sport al mismo tiempo que el paquete accionario de Carlos Heller fue puesto a la venta en 2021.

Todos estos antecedentes llevan a un supuesto vínculo entre Clark y Cerda por la propiedad de la U, el cual aún no está totalmente confirmado, pero las sospechas apuntan a ello, sobre todo con algunos movimientos de algunos jugadores entre ambos clubes.

En este sentido, Rodrigo Goldberg, exgerente deportivo del club, sostuvo que «yo creo que él (Cerda) algún tipo de participación tiene, es lo que concluyo después de ver ciertas cosas», colocando como ejemplo el traspaso de Ignacio Tapia (representado por Felicevich).

«Nos ofrecieron al jugador en 400.000 dólares por el 50 por ciento. Lo observamos y dijimos no. Un año después, con Huachipato descendido deportivamente y una mala campaña, a ese jugador lo transfieren por 800.000 dólares por el 50 por ciento. La cantidad de jugadores que pasaron y pasaron, con precios altísimos y comisiones que ni te digo. Son cuestiones que uno dice ‘es demasiado evidente’ «, complementó.

Además, otro antecedente que se suma a esta supuesta relación e intervención de Cerda en los azules es la que denunció el periodista Rodrigo Mujica, en agosto de 2022, donde reveló que Cerda se reunión con la exministra Cecilia Pérez para convencerla de sumarse como directora de Azul Azul, cargo que al que finalmente llegó.

Yo, ya podrido de todo, lo diré. Victoriano Cerda estuvo muchas veces en el Nacional convenciendo a Cecilia Pérez de ser directora de la U.



Si alguien me lo va a desmentir, no puede. — Rodrigo Mujica (@rmujica11) August 14, 2022

Solicitud de entradas para la barra

Otra de las denuncias del reportaje de Informe Especial fue el intercambio de Whatsapp entre Martín Ossandón, exgerente general de Deportes La Serena, con Daniel Behar, mano derecha de Felicevich. Este último pedía entradas extra para la barra en duelo de la U como visita por pedido de Hernán Saavedra, gerente de operaciones de Azul Azul.

«Le he dicho en todos los tonos que no le voy a esconder a Estadio Seguro y a la Delegación Presidencial nada. Ayer, en su desesperación, me pidió que emitiéramos 50 entradas más en galería visita a la mala (pasándonos del aforo permitido)», respondió Ossandón.

Además, agregó que «me imagino que él se debe haber comprometido con integrantes de la barra a conseguirles entradas, y como se vendió la galería en 45 minutos, no alcanzó. Creo que arriesgarnos a pasarnos del aforo e incumplir lo pactado puede ser más riesgoso para nosotros».

Cabe destacar que Saavedra, quien también había manejado las selecciones chilenas menores, fue despedido de la U tras los incidentes que interrumpieron el clásico universitario en Concepción.