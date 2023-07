Comparte

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió en La Mañana de Agricultura al acuerdo logrado para la modificación del eje Alameda-Providencia, proyecto que renovará completamente el sector de la Plaza Itaila y a la polémica en torno a un eventual memorial al 18-O.

«Este es un proyecto que viene con el 2015, con parte con el estallido. La idea es que la principal avenida de Santiago, que tiene casi 200 años, tenía que tener una manito de gato, una remodelación. Ponerla al día desde el punto de vista urbanístico», señaló.

En ese sentido, la autoridad regional además destacó que «se había hecho un concurso internacional, que se paralizó en torno al tema del estallido con el gobierno del ex Presidente Piñera, pero que se retomó ahora».

«Después del estallido, de la pandemia y de la inmigración descontrolada que hemos tenido, el estado de la Alameda llegó a estar terrible, deplorable, triste, inseguro. En casi el 90% de este proyecto ha habido un consenso. Ya llevamos un 86% de la recuperación de las fachadas del eje Alameda-Providencia«, resaltó.

«Estamos cambiando luminarias, cámaras de televigilancia, todo eso ya está en ejecución. Lo que faltaba era la joya de la corona de este proyecto, que era Plaza Italia, que es un lugar muy emblemático. Es un lugar que ha sido epicentro de celebraciones, manifestaciones y encuentro durante más de 100 años», sostuvo Orrego.

«Intervenirlo no es trivial, el municipio de Providencia tenía opiniones bastante fuertes respecto a algunos puntos y se hizo lo que se hace en democracia, sentarse en la mesa con los técnicos y las autoridades políticas a ponernos de acuerdo, cosa que se logró«, declaró.

De aquella reunión, según reconoció el propio gobernador regional, «se logró un acuerdo que cambió el proyecto para bien. El diseño original era más bien una plaza más dura, hoy día termina siendo una plaza con mucho más árboles. Estamos hablando de 300 nuevos árboles y algunas superficies de pasto estratégicas, cosa que le cambia bastante la fisionomía estética al lugar».

«Termina también la rotonda de autos, no el espacio donde ha estado el monumento al General Baquedano, sino que los autos que rodeaban ese espacio. Todo eso se va a eliminar, se reduce un 53% el espacio de los autos y se aumenta casi en 13.000 metros cuadrados el espacio público efectivo. Un espacio público donde la ciudadanía puede compartir en familia». valoró Orrego.

Memorial del 18 de octubre

Por otro lado al referirse a la posibilidad de un eventual memorial sobre el 18 de octubre y el estallido social, el gobernador regional señaló que «en ninguna reunión técnica o política del proyecto se ha discutido el tema. Yo no he sido convocado a ninguna reunión en la cual se haya discutido».

«Yo creo que hay bastante especulación, sería bueno que el Ejecutivo cuente de verdad en que está pensando. Todo el mundo está hablando en función de lo que se imagino. Yo no he estado en ninguna reunión en donde se haya hablado ni tampoco una propuesta concreta de lo que se está hablando. No es parte del proyecto Nueva Alameda», añadió.