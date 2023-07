Comparte

Este lunes el Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al acuerdo logrado para realizar la remodelación de Plaza Italia y del eje Alameda-Providencia.

En ese sentido, una de las interrogantes en torno al proyecto denominado Nueva Alameda, es sobre el destino de la estatua del general Manuel Baquedano y si esta volverá a su lugar.

Cabe recordar que en el marco de las constantes manifestaciones en Plaza Italia se comenzaron a registrar actos vandálicos en donde desconocidos rayaban el monumento, intentando incluso cortar sus extremidades.

Por este motivo, en 2021 se tomó la decisión de removerlo de Plaza Italia, siendo trasladado hasta el Museo Histórico y Militar.

Al respecto, Orrego declaró en el matinal Buenos Días a Todos que el futuro de la estatua «aún no está resuelto».

«Tengo un tremendo respeto por el general Baquedano. La gente que las emprendió contra él simplemente no conoce la historia. Hizo un tremendo servicio a la patria en un momento difícil, como lo fue la Guerra del Pacífico», añadió.

«Ahora, este fue retirado por el Gobierno de Sebastián Piñera varios meses después del Estallido y la pregunta de qué se va a hacer acá, es una pregunta que todavía no está resuelta. Es un tema que tenemos que discutir, por supuesto participativamente, yo no voy a tomar una decisión solo al respecto«, sostuvo

«No descarto nada, ni siquiera de que vuelva Baquedano. Pero lo importante hoy día es que implementemos el diseño que hemos establecido y después con más calma, cuando las pasiones hayan bajado un poco, podamos tomar una decisión no para 20 días, no para 20 meses, sino que para 20 años», cerró.