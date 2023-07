Comparte

Este jueves el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, hizo un llamado al Ejecutivo a apoyar los esfuerzos municipales para hacer frente a la crisis que existe por el aumento del comercio ilegal en la comuna.

«Hace tiempo venimos con distintos operativos desde el municipio, es algo para lo que necesitamos la colaboración del Ministerio del Interior, ejerciendo su facultad legal y constitucional de coordinar a las policías. No basta solamente con que haya funcionarios municipales», señaló en conversación con La Mañana de Agricultura.

«Además que no portan ningún tipo de elemento disuasivo, el funcionario municipal no puede incautar los productos, no puede requerir el carnet de identidad. Hoy hay bandas que se dedican al tráfico y venta de productos robados como cigarros o medicamentos y que son tremendamente violentos», agregó Codina.

«Esto amerita una acción sistemática y lo que yo estoy pidiendo es que todas las semanas tengamos operativos coordinados en el centro de la comuna. Como una manera de recuperar el centro para los vecinos de Puente Alto de una vez por todas», expresó el alcalde.

«La semana pasada fueron agredidos dos funcionarios municipales cuando estaban efectuando fiscalizaciones en el sector del centro. Lo que necesitamos es que no se siga demorando una acción permanente, semanal, por lo menos un día a la semana», agregó.

«Cuando uno mira las cifras, son realmente preocupantes, el Instituto de Salud Pública (ISP) informaba hace algún tiempo que durante el 2021 al 2022 aumentó un 1000% la venta ilegal de fármacos. Esto es producto, por ejemplo, del robo de camiones, hay fármacos de dudosa procedencia, no necesariamente robados», afirmó el alcalde.

«Aquí hay un tema muy delicado y que amerita una acción contundente del Estado, que no exista una discriminación hacia algunas comunas, que somos más bien periféricas. Hay otras comunas en la Región Metropolitana que necesitan que el Gobierno les preste atención de manera permanente», recalcó.

«Para nosotros es muy importante que no se eluda la responsabilidad del Ministerio del Interior en actuar y apoyar a los municipios para despejar las calles del comercio ambulante ilegal, dicho sea de paso. Hay algunas personas que pueden tener permisos, pero que son más bien permisos precarios, por situaciones sociales muy complejas, que son los menos», declaró.

Respecto a como enfrentar el problema de raíz y hacer frente a la crisis del comercio ilegal, el alcalde declaró que «lo primero es que exista una acción decidida y contundente por parte de la autoridad que maneja la fuerza pública. Eso es el Gobierno, el Ministerio del Interior».

«Necesitamos que no eludan su responsabilidad de realizar coordinación de las policías en el territorio, apoyar a los municipios en la fiscalización. También es evidente que hay que evaluar una serie de medidas, desde aspectos legales y hay algo que es crucial, que el ministerio y la delegación regional y las provinciales actúen de manera simultánea en distintas zonas de la RM particularmente», sugirió.

«Sino se produce lo que se llama el efecto globo, si usted aprieta en Estación Central, después esas personas se desplazan a la comuna de al lado o a otras y terminan preocupando a otros vecinos en otras partes de la región. Lo que necesitamos es que todas se desarrollen estos operativos y que tengan continuidad», destacó Codina.

De esta forma el alcalde hizo un llamado «para que nos apañen, nos apoyen, porque tenemos que hacer justicia con quienes trabajan en el comercio establecido. Se esfuerzan todos los días, pagan sus impuestos, cumplen todas las normas y que sufren una competencia desleal por parte de quienes venden cosas de dudosa procedencia».