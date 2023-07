Comparte

Dura fue la opinión que compartió Patricia Maldonado, en una nueva edición de «Las Indomables» sobre Cathy Barriga, quien asistió a la premiere de la película Barbie.

«Ella fue de notera, porque está trabajando en Me Late. No sé, esta hue… es como… imagínate: ‘alcaldesa de Maipú’ y ahora va de notera, vestida de Barbie y con patines. Obvio que todo el mundo quedó para adentro», inició comentando la opinóloga sobre las imágenes que se viralizaron en las redes.

Luego la ex «Mucho Gusto» continuó: «Me da risa que ocurra algo así, con un marido diputado, un suegro casi ex Presidente de la República y ella vestida de Barbie«.

En la misma línea, profundizó sus palabras: «Ella tiene un problema… es probable que nos demande, pero yo llego a los tribunales con patines y con traje rosado. Ella tiene un problema grave en decir ‘yo estoy aquí, no he muerto. Tómenme en cuenta, por favor’».

Tras esto, aludió a cómo se sentiría el hijo de Barriga, frente a este acto: «Cuando tú te pones a analizar que tienes un hijo de 20 años, si es que no más, entonces le tiene que dar vergüenza al cabro. ¿Cómo no le va a dar vergüenza que la mamá llegue vestida de rosado, de Barbie, danzando con patines? No, yo me muero».

«Ella tiene un problema de que la cámara la trastorna y se quedó pegada en los 5 o 6 años. Es una persona que no quiere envejecer y va a luchar contra la naturaleza y eso ya se le está notando. Ya se le está notando que está luchando», cerró.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: