Comparte

En medio de su gira por Europa el Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con el Movimiento de Empresas de Francia (Medef) para promover la inversión extranjera en Chile.

En la instancia el Mandatrio aseguró que el gran capital y potencial del país «no son solamente nuestras materias primas y eso quiero destacarlo. Son también nuestras universidades, es también nuestra gente, trabajadores».

«Ayer me dio un profundo orgullo estando en Ginebra, en el CERN, en donde hemos iniciado la postulación para ser Estado asociado, de encontrarme con científicos chilenos que habían desarrollado tecnología de avanzada que era esencial en los experimentos que se realizaban en el CERN», añadió.

«Acá no venimos solamente a vender piedras, no venimos solamente a vender recursos minerales no metálicos; venimos también a decirles que Chile es un país con una tremenda potencialidad, con ciencia de avanzada, con tecnología de avanzada, en donde, por cierto, tenemos mucho que aprender», Agregó Boric.

En ese sentido, el mandatario destacó que «somos un país en vías de desarrollo aún, un país mediano, pero en donde las posibilidades son muchas, no solo por lo que nos dio la tierra, sino también por lo que es hoy día nuestra gente».

«Nuestra proyección es ser de los productores de hidrógeno verde con los precios más competitivos del planeta al 2030″, añadió.

«Sabemos que el hidrógeno verde se puede producir en muchas partes, pero creemos que, justamente por las condiciones naturales por las que hemos sido bendecidos, podemos ser de los países más competitivos«, sentenció.