Este lunes, el Gobierno Regional de Valparaíso, junto con la Fundación Chilenter, hicieron entrega de 112 computadores a estudiantes vulnerables, de educación básica, de la provincia de San Felipe, con el fin de disminuir la brecha digital y tecnología en la zona.

En esta entrega se benefició a estudiantes de escuelas de las comunas de Catemu, Llay Llay, Putaendo, Santa María, y San Felipe, y prontamente en el presente año se continuarán realizando entregas en otras provincias.

Cabe destacar que en una segunda etapa, se llevarán a cabo talleres formativos para la alfabetización digital a estudiantes y apoderados, aportando al uso de los computadores, permitiendo así alcanzar fuentes de información, interpretación de esta y la filtración de contenidos.

Este programa contempla la reutilización con reacondicionamiento de equipos de primera calidad, con la meta de continuar concientizando sobre la importancia de la economía circular. Además, también se entregará internet a establecimientos para disminuir las brechas de conectividad a redes e infraestructura que existen en nuestra región.

Al respecto, el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que «este es un programa que levantó el Gobierno Regional junto con la Fundación Chilenter; es un programa de economía circular que pone en la centralidad –fundamentalmente- entregar 1800 computadores, en toda la Región de Valparaíso, a niños, niñas y adolescentes, y que tiene por objetivo central disminuir la brecha digital».

«Tiene por finalidad trabajar en lo que es la alfabetización digital, no solamente de los niños que son depositarios de estos computadores, sino también en sus padres, en sus apoderados», agregó la autoridad.

Por su parte, Matías González, director ejecutivo de Chilenter explicó que «la idea es que durante este año lleguemos a cerca de 500 entregas de los 1800 que es el total del programa (…) y el próximo año también se hace la capacitación, que tiene que ver con el uso de este computador y sacarle el mayor provecho para los alumnos».

Finalmente, Agustina Salazar, estudiante de octavo básico del colegio Santa Juana de Arco de San Felipe, destacó que «para mí, para lo que yo voy a ocupar el computador, va a ser para estudiar, para lo que me pidan en el colegio, y eso (…) Me parece bien, porque hay niños que no pueden, no tienen computadores, y así que les puede servir para el colegio».