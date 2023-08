Comparte

Cristián Zavala, delantero de Curicó Unido, denunció una condenable agresión por parte de barristas del elenco curicano luego de la derrota sufrida ante Unión La Calera el pasado fin de semana.

El futbolista hizo sus descargos en su cuenta de Instagram donde señaló que “jamás creeré en la violencia física o verbal. Nunca pensé que hoy se siga creyendo que es la forma solucionar todo”.

“Ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno. Hoy daré por cerrado lo vivido y lo hago público para tomar conciencia”, agregó.

Tras conocer la noticia, el plantel de Curicó Unido compartió un comunicado condenando lo ocurrido con Zavala.

“Lamentamos y repudiamos la agresión que sufrió nuestro compañero Cristián Zavala y su esposa, quienes fueron atacados por un grupo de ‘hinchas’ en el trayecto del estadio a su casa luego del partido ante Unión La Calera”, detalla el texto publicado por sus compañeros.

“Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible. La violencia no soluciona nada, sobre todo en instancias así, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca para salir adelante”, señalan los futbolistas.