Daniel Andrade, el representante legal de la fundación Democracia Viva, rompió el silencio este viernes y habló con el matinal de Chilevisión, «Contigo en La Mañana», sobre el caso que destapó el «Caso Convenios».

Lo primero que dijo Andrade fue: «Aclarar que nosotros hemos sido muy disponibles a que se investigue esto, nos interesa que esto se esclarezca lo antes posible. Si hay que llegar a juicio, también llegar a juicio para esclarecerlos. Desde el principio hemos sido interesados que esto se esclarezca».

En ese sentido, aseguró que «aquí no se ha robado ningún peso» y que «todos los fondos se han ocupado para lo que el convenio asignó», que en total son tres por $426 millones.

Luego, relató cómo accedió a ese dinero. «Es el Minvu, en particular el seremi el que me contacta a mí, y entiendo que contactó a todas las otras fundaciones nuevas que participaban de estos convenios. Él me contacta a mí, me conversa que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que van a diversificar las fundaciones (…)» para la construcción de viviendas.

«Yo le planteo de vuelta ‘¿Sabís que? Nosotros no tenemos una experiencia en la construcción de infraestructura , nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación, a poder organizar a la comunidad en torno a distintos temas: resolver y hacer diagnósticos participativos’. Ese tipo de elementos eran de nuestra expertiz o lo que nosotros como fundación más desarrollábamos», explicó el exdirigente estudiantil.

«Él me dice que ‘no hay un problema derechamente’, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras. Entonces, lo que uno tiene que hacer es fiscalizar que la constructora haga el trabajo que la comunidad está llevando adelante. Yo le digo ‘bueno, ese es lo que es’. En ese contexto, yo siento que no debería haber accedido a eso, porque no teníamos necesariamente la expertiz en la parte de construcción. Pero bueno, se me dijo que así era como funcionaba. Se me dijo que eso estaba en regla y así lo hacían las otras fundaciones también», señaló.

El mea culpa

El Ministerio de Vivienda ha pedido la reposición de la totalidad de los fondos, sin embargo según Andrade «nosotros no estamos de acuerdo con esa liquidación, y creemos que es una liquidación política, no una técnica».

Apuntó que «recién cuando nos hacen la liquidación nos dicen que todas las rendiciones de los recursos desde febrero hasta junio, tenían observaciones, siendo que nosotros la entregábamos cada mes. Nos dicen que desde febrero hasta junio estas rendiciones tenían observaciones y hasta el día de hoy nosotros no recibimos esas observaciones. Entonces, no sabemos que nos observaron. Esa es la diferencia que nosotros tenemos».

«La posición que ha tomado el ministerio no lo entendemos bien, porque las rendiciones están respaldadas», señaló el representante de Democracia Viva.

«Los $294 millones nosotros los tenemos en la cuenta y los pusimos a disposición desde el día uno para devolverlos. Todavía están disponibles para devolverlos y nosotros tenemos plazo hasta el 13 de agosto para devolverlos«, afirmó.

«Mirando en retrospectiva, yo jamás habría firmado esos convenios y creo que ha sido un error gigante, por todo el daño que se ha provocado ami gente cercana, al Gobierno, a diputada Catalina Pérez, ha mucha gente», hizo el mea culpa.

«Fui imprudente en ese momento, actué con exceso de confianza con respecto a lo que la ley establecía. Siempre se me dijo que estaba en un marco legal, y tampoco pensé y no medí los riesgos políticos de cómo armar este triángulo», añadió.