El exministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, criticó al Presidente Gabriel Boric, quien acusó que «hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el Gobierno saque adelante sus reformas«.

«No me gustan las lágrimas de cocodrilo, por lo tanto hay un desafío grande que el Presidente más que hacer estas pataletas públicas, de alguna forma se haga cargo del problema que tiene su gobierno. Si su gobierno no está pudiendo gobernar por errores propios y no por lo que haga la oposición. Esa es como excusa estudiantil», dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

En ese sentido, el ex precandidato presidencial dijo, en el marco del Caso Convenios que «lo que corresponde es detectar quiénes son esos funcionarios» que han cometido corrupción y querellarse contra ellos.

«La autoridad intelectual»

En ese sentido, dijo que el Mandatario debe hacer su trabajo y «perseguir las responsabilidades en su sector político, mientras eso no lo haga creo que difícilmente va a tener un clima adecuado para gobernar. Lo demás actúa como parlamentario que cree que esto es un round con la oposición, sin entender que este es un round con sí mismo, con su sector político de poder limpiar la corrupción».

«El problema de fondo es que aquí hubo conflictos de interés que se gestionaron exprofeso estos fondos para esta gente que respondía a la misma ideología. No es casual que aquellas fundaciones que crecieron sustantivamente en fondos jutos apoyaron a este gobierno. O que las regiones que se le asignaron altos fondos, justo eran parte de la coalición de gobierno y justo quienes asignaban estos fondos eran funcionarios políticos designados por el Presidente de la República», señaló el expresidente del Banco Estado.

«Ahí está el verdadero corazón del asunto: quién es la autoridad intelectual de este desfalco«, concluyó.

«Obviamente no es fruto de la casualidad ni fruto del seremi que se entusiasmaron en sus regiones, sino que obviamente hay un diseño, y es bueno que el Gobierno cuando dice ‘caiga quien caiga’, diga quién va a caer, porque hasta ahora solo han caído lo eslabones más delgados«, lamentó.

Críticas a Mario Marcel

Además, Sichel criticó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que la mayoría de los casos investigados provienen del 2022, con un erario heredado del gobierno anterior, aunque dijo que «eso no quiere decir que haya culpa».

De todos modos, el exministro señaló que dichas palabras «me parecen brutalmente deshonestas intelectualmente. El ministro es un ministro inteligente que ha demostrado en los últimos meses que se ha transformado más bien en un funcionario político que en un líder económico de Chile».

«Decir que esto tiene con este u otro gobierno y no entender que el problema que tienen son problemas políticos, moral y legal dentro de su sector es no solo mal gesto, sino que me hace perder la credibilidad en un ministro que me parecía serio como Marcel, pero no entiendo lo que está haciendo«, dijo.

Asimismo, encontró una mala declaración decir que Javiera Martínez ha sido la mejor directora de Presupuesto de la historia. «Si sigue así el ministro Marcel va a perder la credibilidad que tenía para el mercado, que básicamente era un ministro serio, pero con estas declaraciones deja de ser serio«, concluyó.