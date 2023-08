Comparte

En un nuevo capítulo de «Gran Hermano», se mostró una inesperada conversación que hubo entre Francisca, Constanza y Jennifer ‘Pincoya’, quienes comentaron sobre el plan de Lucas que falló, y que ahora casi todos los compañeros de su pieza están en placa de eliminación.

Bajo este escenario, la rubia relató que, lo que hubo alguna vez entre ella y Lucas, quedó sepultado, y que incluso anhelaría su salida.

«Solo quiero irme a la placa con él, me encantaría hueona. Me encantaría«, expresó en medio de la conversación, sosteniendo que sería él quien correría más riesgo de ser eliminado, manifestando por último su deseo: «Queiro que él se vaya».

Por otro lado, Constanza aseguró que ella nunca se ha equivocado en sus predicciones, y aseguró que Fran continuará una semana más en la competencia.

«Quédate tranquila, tú no te vas a ir. Nunca me he equivocado. Como he visto que han pasado las cosas.,.. la gente ve las cosas que pasan. Y en este caso, como yo veo las cosas, tú no te vas a ir. O se va Lucas o se va Jorge«, predijo la bailarina.