La subjefa de la bancada de Renovación Nacional, Marcia Raphael, valoró la aprobación, en general y en particular en la Comisión de Economía, del proyecto de su autoría que consagra el «olvido oncológico», estableciendo que las entidades reguladas y fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero deberán eliminar todo registro de dicha información, cualquiera sea su soporte, una vez que hayan transcurrido tres años desde el alta médica del cáncer.

La iniciativa fue aprobada con la unanimidad de los siete diputados presentes y pasó a la Sala de la Cámara para luego continuar con su tramitación.

Al respecto, la diputada Raphael explicó que “este proyecto lo que hace es consagrar y contribuir a que personas que han logrado superar el cáncer puedan no verse impedidos a tener acceso a un crédito hipotecario, crédito de consumo o a un seguro de vida. Este proyecto contempla que después de tres años desde el alta médica, un paciente se le pueda borrar el historial médico».

Jessica Salas, voluntaria de la Agrupación Oncológica «La Voz de los Pacientes», contó que este proyecto es «súper importante», ya que «empezaría a terminar con esa discriminación de los pacientes oncológicos».

«Estamos felices de que este proyecto haya pasado justamente porque nosotros siempre nos hemos sentido discriminados. Yo acabo de perder hace dos meses a mi mamá con un cáncer mamario que le volvió y le dio metástasis pulmonar; ya no había solución. Entonces no me podía endeudar, mi mamá nunca pudo postular a ni un subsidio. Lo he visto en carne propia yo, como mi familia», comentó Celia Lagos, quien también es parte de la Agrupación Oncológica «La Voz de los Pacientes».

La diputada RN Carla Morales señaló que «el derecho al olvido oncológico existe en casi la totalidad de Europa y si es que esta iniciativa se aprueba, Chile será pionero en nuestro continente en poder eliminar los datos oncológicos después de tres años superada la enfermedad permitiendo así a los pacientes oncológicos optar a créditos y seguros de distinta índole, sin discriminaciones arbitrarias por el hecho de haber tenido cáncer».

El proyecto fue presentado por la subjefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Marcia Raphael junto a Carla Morales, Andrés Celis, Sofía Cid, María Luisa Cordero, Paula Labra, Ximena Ossandon, Danisa Astudillo (PS), Marta Bravo (UDI) y Daniel Lilayu; y busca modificar la ley N°20.584 que regula derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.