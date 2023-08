Comparte

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, abordó en La Mañana de Agricultura el anuncio de 46 propuestas del Gobierno para regular la relación entre el Estado y las fundaciones, esto a raíz del escándalo por el Caso Convenios.

«Fue un trabajo ‘flash’, porque fue de recopilación, que tampoco pretende resolver todos los problemas que tenemos en el Estado, hay que modernizarlo. Seguir metiendo plata y darle facultades sin modernizarlo es como meter plata en una empresa quebrada. Esto es un paso adelante en algunas cosas, pero es un paper. No ha cambiado nada todavía en Chile», señaló.

«Hay un acuerdo entre un grupo de personas que dicen que estas 46 cosas hay que hacerlas, me parece bastante bien. Pero esto se nos va a quedar en un diente, pero no significa que hayamos solucionado el tema de la corrupción, el despilfarro de recursos, todos los temas del Estado tienen que ver con como gastamos bien la plata», añadió Leturia.

«La prudencia no basta, creer que la gente es buena y en la integridad de los funcionarios y las autoridades es una fantasía. Es como pensar que van a haber unicornios. Siempre va a haber alguien que se va a aprovechar», sostuvo.

Posteriormente el presidente del Consejo se refirió al hecho de que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, solicitara una sesión secreta en la Comisión revisora del Caso Convenios.

«Lo que tiene que haber querido sacar a la luz tiene que haber sido algo tan grande, tan oscuro y tan grueso, que si no contaba con cierto orden en la sala, no le iba resultar o se iba a meter en problemas y no lo iba a poder hacer. Seamos realistas, el ministro Montes no es un niño y sabe perfectamente que en Chile ese tipo de secretos no existen«, señaló.

«En una reunión en donde hay varios parlamentarios se va a saber igual, es un tema de plazos. En este caso y en los casos en donde hay algo corrupto y tan feo que no permite que se diga en presencia de muchísima gente, yo creo que es importante darle a los denunciantes cierta protección, para que puedan contar sin miedo todas las cosas corruptas que saben», sentenció.

«El objetivo número uno debe ser que lo que está en la oscuridad salga a la luz. Que nos enteremos con un poquito de distancia en los días, creo que es secundario», afirmó.

En la instancia Leturia se refirió a la decisión de la Corte Suprema de acoger un recurso presentado el Consejo para la Transparencia, gracias al cual ahora la Corporación Cultural de Las Condes deberá entragar «la información sobre el balance de comprobación y saldo del año 2021 y cálculo de caja inicial del presupuesto del año 2022», según indica el fallo.

«Le está tocando a la Municipalidad de Las Condes, pero se refiere a todas las corporaciones municipales. Hay un tema ahí, la Contraloría no entra en las corporaciones, que manejan muchísima plata, son el brazo armado de los municipios», señaló.

«Tienen platas municipales, objetivos municipales y funcionarios municipales, pero sin ningún control. Han habido casos donde se pagaban sueldos de 15 millones de pesos mensuales, con esto se le fin a eso«, afirmó.

«Es parte de las cosas que la Comisión asesora entregaba en su paper que le presentó al Presidente Gabriel Boric, pero esas propuestas hay que evaluarlas, mandarlas a proyectos de ley. No sabemos lo que va a pasar, pero esto ya está pasando hoy«, sentenció.

«Todas las corporaciones municipales, todos los organismos técnicos les llega la notificación de que se les acabó la fiesta», cerró.