El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a sus polémicas declaraciones sobre el suicidio del militar (r) Hernán Chacón, quien se quitó la vida tras ser sentenciado por la muerte de Víctor Jara.

Fue en el funeral del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, donde el Mandatario se refirió a la muerte del exbrigadier.

Sobre el político señaló que «murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido (…) hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia, y me parece que ahí hay diferencias que son humanas incalculables».

Ahora, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal13, Boric se disculpó por sus dichos. «Yo no soy quién para juzgar la decisión o el momento de un suicida, en ese sentido respeto a quien toma esa decisión por los motivos que sea», manifestó el Mandatario.

Junto con lo anterior, destaca: «En la declaración yo no digo la palabra suicidio, pero entiendo que dado el contexto se presta para esa interpretación (..) Entiendo que el error es mío. No era mi intención referirme a su suicidio, y el error es mío, lo lamento porque no contribuye al debate que necesitamos”.

«Lo que quería decir y reitero es que hubo quienes cometieron crímenes atroces, durante mucho tiempo se ufanaron de ellos, después los escondieron, mintieron, entorpecieron todo lo posible para evitar la justicia, y al momento de enfrentar las consecuencias de sus propios actos, a través de diferentes formas, se evade la responsabilidad», agregó el Presidente.

«Tengo muy claro que en ejercicio del cargo se requiere, a la hora de tomar decisiones, templanza, poder ver con perspectivas, escuchar diferentes opiniones y decidir, pero no soy una persona a la que la sangre le va a dejar de correr por las venas y no me va a llenar de indignación ver estas situaciones que a 50 años siguen perpetuándose en nuestro país», finalizó Boric.