Comparte

Recientemente, el presidente Gabriel Boric se refirió a la postura que tomó la UDI al no querer firmar el acuerdo por la democracia, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

En ese sentido, el mandatario recalcó que como Gobierno seguirán insistiendo, puesto que su compromiso y objetivo es cuidar la democracia en el país.

Cabe mencionar que, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dio a conocer que su partido no será parte de este acuerdo.

No me voy a cansar de insistir

“Hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia, y a respetar de manera irrestricta los derechos humanos”, comenzó diciendo el Jefe de Estado.

“Eso es lo que hemos estado intentando, es la declaración a la que hemos invitado a los partidos, es lo que vamos a seguir insistiendo”, agregó.

Tras ello, aseguró que la voluntad del Gobierno es entregar las condiciones para que el firmar sea cómodo para todos y que así, no haya ningún problema.

“Hemos manifestado nuestra voluntad de generar las condiciones para que el momento de la firma sea cómodo para todos, a fin de que no haya ningún tipo de problemas o cosas de esas características. Y espero, y no me voy a cansar de insistir, en que esto es bueno para Chile”, manifestó.

Luego, habló sobre las diferentes posturas que tienen los partidos políticos “tenemos diferentes versiones y visiones de lo que pasó en el pasado y eso es legítimo, hay una verdad histórica que ha sido establecida por los informes Rettig y Valech, pero del proceso político hay diferentes opiniones y acá nadie puede tratar de imponer una visión única”.

Por último, enfatizó en que la finalidad que tiene este acuerdo es cuidar la democracia y velar por el respeto a los derechos humanos en Chile.

“Lo que queremos es pensar en el futuro, en cómo cuidamos la democracia y cómo nos comprometemos al respeto irrestricto de los derechos humanos, que nunca se van a volver a violar en Chile por pensar distinto. A eso estamos invitando a los partidos”, cerró Boric.