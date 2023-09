Comparte

En el transcurso de la tarde de este viernes, el tránsito en las distintas carreteras de salida de la región Metropolitana fue «bastante intenso», indicaron desde Carabineros en un balance que entregaron en el marco de las Fiestas Patrias y proyecta para este sábado la salida de 160 mil vehículos.

«Durante la tarde el flujo fue bastante intenso, tuvimos momentos en que realmente existía bastante congestión vehicular en las diferentes rutas de salida de la RM», informó el teniente coronel, Manuel Rocco, de la Prefectura Tránsito y Carreteras.

Este sábado 16 de septiembre, dijo que será «el día peak», ya que proyecta la salida de más de 160 mil vehículos desde Santiago.

Asimismo, señaló que hasta poco antes de las 21:00 horas el tránsito por las distintas carreteras de la RM ha sido «fluido».

«Hoy no tuvimos accidentes de graves, no tenemos que lamentar fallecidos por el momento en la región Metropolitana. Solamente hemos tenido algunos lesionados, no de mayor gravedad, y algunos accidentes leves que de todas formas van a ralentizar un poco vehicular», detalló.

Para mañana, el teniente coronel llamó a las personas a programar sus viajes y «no salir durante la mañana», ya que pronostican una «congestión en las diferentes rutas de salida».

Llamado a ser responsables en estas Fiestas Patrias

Por otro lado, Carabineros reforzó el llamado a ser responsables en estos días de celebración y no conducir en estado de ebriedad.

«No transformemos estas fiestas en lamentablemente perder vidas humanas, eso es lo principal», dijo Rocco.

«Seamos responsables de nuestra conducción, de nuestra conducción dependen vidas. Si estamos en una celebración seamos responsables, designemos un conductor, pidamos un taxi», recomendó.

«No viajemos si hemos bebido, porque lamentablemente el año pasado tuvimos 40 víctimas fatales por siniestros viales en estas fechas», indicó.