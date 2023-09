Comparte

El Presidente Sebastián Piñera afirmó que su gobierno, durante el estallido social, fue víctima de un «golpe de Estado no tradicional». Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), coincide. Así lo dijo en entrevista con «La Mañana de Agricultura».

«La pregunta es: ¿Hubo un intento de usurpación violenta del Gobierno del país? ¿Hubo un intento de destituir en forma repentina y de sustituir por la fuerza o por otro procedimiento inconstitucional a quien ostentaba el poder? A mí me parece que eso sí ocurrió«, señaló.

«Particularmente el 12 de noviembre, a las 20:30 horas, se pudo haber iniciado ya derechamente un golpe de Estado. O el 24 de octubre», detalló.

«¿Que pasa si ese día 24 de octubre Carabineros no puede contener y entran los comandos? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen disparado matar? ¿Y si no lo hacían? La Moneda caía en llamas. Yo creo que en ese momento se iniciaba un golpe de Estado o algo muy parecido a una guerra civil», señaló el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

«El debate es ‘si tú sacas un presidente por las vía de hecho, ¿es un golpe de Estado?’ Yo creo que sí. Hay académicos que dicen que no, porque algunos dicen que un golpe de Estado lo reducen a un autogolpe y otros dicen que tiene que ser un poder del Estado o gente dentro del Estado que da el golpe de Estado, por ejemplo a través de las Fuerzas Armadas. Pero esa no es la única definición del golpe de Estado», explicó Micco.

«Primero se empezó a hablar de la renuncia del Presidente Sebastián Piñera, el término anticipado de su mandato. ¿Por qué? Entre otras cosas, por las vías de hecho, las violaciones de los derechos humanos, por la violencia en las calles. Y eso es claramente inconstitucional. Hubo un presidente de partido que lo pidió. Otros partidos que empezaron a acusar hay que acusar al Presidente de la República por impedimento mental», recordó.

Por último, el abogado dijo estas «anonadado, volvemos a relativizar lo que pasó entre el 24 de octubre, 18 de octubre y el 12 noviembre. A mí realmente me preocupa, porque si no somos capaces de decir nunca más a los actos de violencia, estamos dejando la puerta abierta: ‘no, es que no es tan grave’, ‘era un grupo de locos'».