El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, abordó en La Mañana de Agricultura la prórroga que se ha solicitado la Superintendencia de Salud para implementar el fallo de la Corte Suprema por las isapres.

«El gobierno en estos días está pidiendo una segunda prórroga a la Corte Suprema, nosotros les dijimos que con 90 días nos bastaba (para tramitar la ley corta de isapres) no para dilatar, sino para que las cosas se hagan bien. Aquí se trata de que haya de verdad efectos de las sentencias judiciales, que hayan isapres y clínicas que estén vivas, no sepultadas», señaló.

«También se trata de que haya una continuidad y una mejora en la atención de las personas. En Chile, el sistema de isapres por sus características hace que sea muy difícil, hacia el futuro, que se mantengan como tal. Van a tener que irse reconvirtiendo a modalidades diferentes, dentro de lo privado, pero con inserción en la seguridad social», explicó.

«El mérito del proyecto mismo está en establecer las reglas del juego, que permitan que no se siga judicializando el sistema, porque nada sacaríamos con que hayan fallos judiciales que no se puedan cumplir y la gente vuelva a reclamar», expresó Castro.

«Para trasladarse de seguros como en los que estamos hoy, a seguros complementarios, que es la lógica que las mismas isapres entienden, tiene que haber con un camino pactado. Un camino que evite el colapso a la quiebra, que se paguen las deudas, partiendo por los usuarios«, añadió el legislador.

«Esto requiere una transición de un par de años, para que este proceso se efectúe sin trastornar la atención de las personas, que es el valor más preciado», sentenció.

«Esa selva de un seguro privado, acomodado a la conveniencia de la industria y no a la conveniencia de las personas es lo que ya no da para más. Por eso, no es que lo privado se extinga y nos vayamos todos a lo público, lo privado va a seguir existiendo, pero reconvertido», expresó Castro.

«Eso requiere una transición de un par de años por lo menos, que es justamente lo que queremos delinear en este proyecto de ley corta, con reglas claras para las personas. Pero sabiendo que no podemos tropezar con la misma piedra de este modelo llamado isapre», sentenció.

El camino a realizar por el fallo de las isapres

Finalmente, el senador del del PS y presidente de la comisión de Salud del Senado, explicó los pasos a seguir en la tramitación de la ley corta.

«Primero debe llegar el informe técnico, la votación de la ley corta se inicia la próxima semana y en particular en octubre, para que sea despachado a finales de ese mes a la Sala de la Cámara de Diputados para continuar su segundo trámite. En el intertanto el gobierno estará pidiendo una prórroga a la Corte Suprema, que va a ser esta semana y que ocurrirá seguramente, porque hay buen ánimo», cerró.