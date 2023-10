Comparte

Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás Bravo realizó una desesperada petición para reunirse con el Fiscal Nacional Ángel Valencia, a quien le solicita la asignación de un nuevo fiscal en el caso, que lidere las pericias por la causa de sustracción de menores, interpuesta por la defensa de la progenitora de ‘Tomacito’.

Por medio de sus redes sociales, Gutiérrez publicó un video con la desesperada petición: “He buscado todo lo que está a mi alcance, hemos golpeado puertas y nadie nos da ninguna solución, ninguna respuesta. Mi abogado dice que la causa está en pausa, prácticamente tienen en el olvido la causa de mi hijo”.

“Hasta la fecha, casi dos años y ocho meses todavía no nos den ninguna respuesta, sabiendo que hay muchas pruebas de lo que le pasó a mi hijo”, agregó.

En ese sentido, “solamente estoy pidiendo un favor, que no es mucho. Quiero enviarle directamente este mensaje a una persona que sí me puede ayudar a avanzar en el caso de mi hijo, que es el Fiscal Nacional Ángel Valencia, estuve con mi abogado hablando con él sobre la negligencia, sobre todas las cosas que habían pasado en el caso”.

Dentro de dicha reunión, Valencia habría quedado “en que me iba a dar una respuesta pero ya ha pasado más de un mes y no he recibido ni un ‘sí’ ni un ‘no’, lo cual me parece sumamente injusto”. “Estamos esperando con mucha urgencia una respuesta”, añadió.

“Le pedí al Fiscal Nacional que asigne asigne otro fiscal para esta nueva querella que interpuso mi abogado, Pelayo Vidal, que es por sustracción de menores”. Esto, debido a que “sentimos que la fiscal actual que está en la investigación -la cual lleva más de dos años y ocho meses- no ha avanzado nada”.

“Necesitamos un fiscal que esté en esta querella, no estamos pidiendo que la saquen del caso por completo” y piden que la actual fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena mantenga abierta la causa de ‘abandono de menores’, puntualizó Gutiérrez.

El caso de Tomás Bravo se inició en febrero del 2021, luego que el pequeño de tres años en aquel entonces, desapareciera y días después fuese hallado muerto en una zanja en el sector de Caripilún, comuna de Los Ángeles.