El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, descartó referirse a las inasistencias de Miguel Crispi a la Comisión Investigadora, quien no ha participado de ninguna de las sesiones de la comitiva.

El secretario de Estado participó de la entrega del conjunto habitacional ‘Patios de Copiapó’ en Santiago, en donde se le consultó por Crispi y su no participación dentro de la instancia del Congreso que investiga el financiamiento irregular a fundaciones.

Ante la pregunta, el ministro comentó que “he conocido a Miguel Crispi desde hace bastante tiempo, creo que es un gran profesional, una persona seria, que cumple una función pública con todo el esmero y el compromiso”.

Eso sí, “la decisión de ir o no ir y las condiciones no dependen del Ministerio de la Vivienda, no estoy en condición de opinar respecto de eso”, cerró el titular del Minvu.

Cabe recordar que la vicepresidenta, Carolina Tohá, señaló que Miguel Crispi “no está obligado a asistir y la razón de su consulta tiene que ver con su excargo como subsecretario de Desarrollo Regional, y en esa condición va a responder todas consultas que se han formulado por escrito».