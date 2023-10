Comparte

Un violento robo sufrió un general en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y su familia durante la noche de este domingo en su domicilio ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Uno de los hijos del exuniformado al entrar a la casa se percató que había personas desconocidas en su interior, por lo que dio aviso a su padre.

De acuerdo al general (r) se trataría de cinco sujetos que estaban con el rostro cubierto, quienes tras el forcejeo lo golpearon en reiteradas ocasiones y luego lo amarraron. Debido a esto, la víctima quedó con una fractura en su antebrazo.

La víctima señaló a los medios que al llegar de viaje con su familia «al momento de ingresar con el auto a la vivienda, mi hijo menor va a abrir la puerta de la casa y sale corriendo gritando que hay gente adentro«.

«Me abalanzo sobre ellos y ahí me agarran, me tiran al suelo. Eran cinco personas, dos de los cuales iban armados con pistola. Me pegaron varias patadas en la cara, terminé con una fractura en uno de los huesos del brazo», relató el dueño de casa.

Los delincuentes se dieron a la fuga llevándose «especies de valor y joyas», según información de la Policía de investigaciones.

«Los sujetos huyen del lugar, posteriormente estarían aproximadamente a unos 15 a 20 minutos al interior del domicilio. Registraron todo el inmueble y no encontrando caja fuerte, pero sí especies de valor y joyas«, indicó la comisaria Valeska Saavedra, de la brigada de Robos e Intervención Criminalística de la PDI.

«Se retiran del inmueble en dirección desconocida. Solamente en este momento se conoce la vía de ingreso, la cual habría sido por uno de los muros colindantes», agregó la funcionaria policial.

«Hasta en este momento se está haciendo la investigación para ver por dónde habría sido la vía de escape de los sujetos en un vehículo que al parecer tendría las patentes clonadas«, complementó la comisario Saavedra.