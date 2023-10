Comparte

Este miércoles realizó una nueva edición de Enagro, el evento agrícola organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), instancia en la que participó el Presidente Gabriel Boric.

«Más allá de las diferencias, me alegra estar aquí nuevamente, yo he asistido a todos los encuentros de los gremios empresariales, más allá de las diferencias que hemos tenido en los debates públicos. Tengo la convicción de que hay que estar aquí», señaló.

«Con la SNA y toda la familia del Agro hemos trabajado muy estrechamente para abordar en conjunto los desafíos del sector, que están profundamente marcados por la crisis climática, la seguridad alimentaria y la necesidad de impulsar el desarrollo rural y agrícola, pensando en las y los campesinos de Chile», agregó Boric.

«No dejemos que las diferencias y los temas que nos separan nos impidan seguir avanzando con una visión compartida de futuro que queremos para el país«, destacó.

«No vamos a estar tranquilos mientras siguen los atentados en la Macrozona Sur»

«Nuestra prioridad, no solo en materia agrícola, es que los hogares chilenos se sientan más seguros y tranquilos, en esto no hemos dudado en hacer uso de todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para perseguir y castigar a la delincuencia», dijo Boric.

«Los golpes que le hemos dado al crimen organizado, como el robo de madera en el sur, a organizaciones que se dedicaban a amedrentar y atentar contra agricultores, contra gente pacífica, comunidades, ha sido tremendamente importante en el último tiempo», destacó.

«Nos falta, no vamos a estar tranquilos mientras siguen habiendo atentados en la Macrozona Sur, en eso pueden tener certezas. Pero les pido que se valore el esfuerzo que se está haciendo, hemos descabezado organizaciones criminales que hoy día están en la cárcel», añadió.

El compromiso por los Permisos de Inversión

«Seguiremos firmemente tramitando distintas iniciativas legales para poder optimizar y agilizar los sistemas de obtención de permisos para proyectos de inversión. Esto lo he dicho varias veces, se los digo a ustedes pero además es una señal para nuestro Gobierno. Es una prioridad presidencial el tema de los permisos», destacó.

«En Chile nos estamos quedando atrás porque nuestro sistema de permisos es incoherente, irracional. Se ha transformado en la práctica en un impuesto más que no recauda. Tengo la más profunda convicción de que esto tiene que cambiar, el ministro Grau (Economía), tiene la tarea de coordinar a más de 30 servicios para este año presentar al parlamento un proyecto de ley que racionalice el sistema de permisos», anunció Boric.

«Nuestra meta es bajar por lo menos en un 30% el plazo de obtención de los permisos. Tienen que disminuir los plazos, a Chile no le sirve un proyecto de ley que por un lado disminuya los plazos pero que por otro cree otros requisitos que siga aumentándolos por otro lado. El criterio de éxito es que disminuyan los plazos», sentenció.

«En eso voy a ser bien inflexible en la preparación de esto. Espero que en el parlamento se aborde este debate con esa idea en la cabeza y logremos sacarlo lo más rápido posible. Eso va a destrabar muchos proyectos de inversión», resaltó Boric.

Proceso Constitucional

«Esperamos el texto definitivo, yo siempre dije que me la voy a jugar por que tengamos los acuerdos más amplios posibles. No puede ser que por la incapacidad de quienes estamos en política profesionalmente perjudiquemos a nuestros habitantes. Hay ciertas cuestiones que no pueden seguir esperando«, expresó. el Mandatario.

«Podemos tener diferencias pero en la medida de que seamos capaces de ponernos de acuerdo a Chile le va ir bien. Miremos el mundo, en todas partes la política está muy crispada, sin embargo, en Chile tenemos una cantidad de oportunidades que sería una farra histórica no aprovecharla», señaló.

