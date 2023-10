Comparte

Este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al amplio despliegue policial por el funeral de alto riesgo de la narcotraficante influencer que fue acribillada en Padre Hurtado.

Según se informó, se estableció un punto dijo de resguardo con 90 efectivos policiales, 22 patrullar de Carabineros, un carro lanza agua, otro lanza gases, una patrulla de la SIP, un minibus del COP y un carro del GOPE.

Los recursos se mantendrán en las cercanías de la población Las Praderas, comuna de Peñaflor, hasta este viernes.

Al respecto el subsecretario Manuel Monsalve comentó que «hay un protocolo para enfrentar lo que se denominan funerales de alto riesgo, muchos de ellos vinculados a narco funerales, como se le denomina».

«En el caso particular de lo que está ocurriendo hoy día en Peñaflor, en Santiago, se ha dispuesto un servicio policial por ser considerado un funeral de alto riesgo«, añadió.

«Se hace un control del perímetro donde se llevan adelante los servicios funerarios (…) implica controles de identidad, implica controles vehiculares, implica controles con drones. Y en muchos de estos casos, como es natural en seguridad, cuando no ocurre nada, no se sabe y, por tanto, en muchos funerales de alto riesgo el servicio policial permite que no ocurra nada», detalló Monsalve.

«En este caso hay un servicio policial muy contundente en torno al funeral, que ha sido considerado de alto riesgo. Pero además, decir que tenemos un proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior en el Congreso, que busca regular los funerales de alto riesgo con el objeto de acortar el proceso de funerales de una persona que, eventualmente, pudiera ser considerado su funeral de alto riesgo. Porque un funeral, al cual tiene derecho todo ciudadano en Chile, no puede colocar en riesgo la seguridad de toda la población», cerró.