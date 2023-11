Comparte

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó en «La Mañana de Agricultura» los niveles de homicidios que están sucediendo en Chile y cómo están trabajando en el Ministerio Público para perseguirlos.

«En Chile es un hecho objetivo que tenemos un aumento muy significativo de los homicidios. Prácticamente se han duplicado los homicidios en menos de 10 años en territorio nacional», dijo.

«Si bien es cierto es un fenómeno regional, del subcontienen latinomericano, y aún tenemos una cifra en términos relativos más baja de homicidios en relación con nuestra población, no por eso no deja de ser preocupante«, agregó.

En esa línea, dijo que este tipo de delitos son «prácticas recientes», «se han hecho más frecuente de los que estábamos habituados» y «no cabe duda que aquí no hay una simple percepción, hay información suficiente, seria, concreta, objetiva».

Desde que asumió con Fiscal Nacional, sostuvo que «nuestro aporte es para que esto no ocurra, es combatir la impunidad de estos hechos«.

Recursos insuficientes

Sin embargo, el Fiscal Nacional afirmó que «los recursos con los que la Fiscalía cuenta hoy día son insuficientes, insuficientes no solo a la luz que nos pasa sino que a la luz de lo que otros países con una situación similar a la nuestra destinan al trabajo del Ministerio Público. Afortunadamente, existe un plan de fortalecimiento en camino. Pero hoy día tenemos a nivel nacional solo 3,7 fiscales cada 100 mil habitantes, menos de 4 cada 100 mil habitantes y en Colombia, si no me equivoco, son 14. En Suecia son 10 cada 100 mil. En Asia, el promedio es sobre 6 fiscales cada 100 mil habitantes».

«Evidentemente tenemos muchos menos fiscales que otros países en situaciones similares o con los que nos gusta compararnos», manifestó.

«Sin perjuicio de aquello, yo asumí la responsabilidad de conducir el Ministerio Público con una cierta cantidad de recursos y con una cierta cantidad de fiscales, y con ciertos problemas que teníamos que enfrentar. Sería el peor de lo mundos si hubiésemos seguido estancados, hubiésemos dicho que este problema lamentablemente no lo podemos enfrentar con los recursos con que contamos y, en consecuencia, un problema que resulta insoluble con lo que tenemos, porque simplemente fue desginado, y todos nosotros hemos sido contratados para enfrentar con lo que contamos», indicó Valencia.

En ese sentido, señaló que «si nos preguntan si podríamos hacerlo mucho mejor con más recursos, por supuesto, no cabe duda, y existe un consenso general y un acuerdo con el Gobierno en tal sentido. Pero con lo que tenemos lo vamos a enfrentar«.