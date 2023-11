Comparte

Martina Weil, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, se refirió a las denuncias que emitieron sus compañeras Berdine Castillo y Poulette Caroch en las designaciones de las atletas que participarías en el 4×400 con relevo. Weil contó su versión y pidió disculpas a sus compañeras.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Martina Weil señala que está «demasiado triste porque estos juegos se hayan terminado de esta manera para el atletismo… Berdine y Poli, no saben la pena que me da que esta experiencia que debería haber sido tan increíble fuese así. Perdón por no haber estado ahí para ustedes como necesitaban que lo estuviese».

«Leyendo las declaraciones, los mensajes que me están llegando sobre la situación 4×400, la verdad no tengo más que pedir perdón de que mis compañeras de equipo se hayan sentido así, de que estén haciendo estas acusaciones, de que sientan que el proceso haya sido poco transparente», lamentó la deportista de 24 años que ganó oro en los 400 metros planos.

Tras esto, Weil contó detalles de lo sucedido ese día en el Estado Nacional: «Fue la peor experiencia que he tenido en mi vida en mi competencia. En un momento dije ‘me cagaron los Panamericanos’. Y pensaba que mis primeros juegos en Chile se iban a terminar así».

«Ese día anuncian al equipo y la cosa como que se descontrola, con gente externa que empezó a llegar a la pista, y empezaron a pelear. Llegaron dirigentes de la Federación, entrenadores, atletas y me acerqué al jefe técnico de la Federación y le dije que por favor se fueran a pelear a otro lado. Le dije que eran adultos responsables y con esto estaban ‘están matando a mis niñas'», explica Weil.

«Estábamos todas calentando viendo esta pelea, y la cosas se estaba poniendo mal, y en eso llegó mi mamá, quien hace de mi entrenadora, y le cuento un poco de lo que estaba pasando. Y me dice ‘tú no te preocupes’ y me desenchufé. Llegó la Berdine, la agarré de la mano, la felicité por los 800 que había hecho, y efectivamente puede que no haya sido suficiente, y le pido perdón por no haberla apoyado más», detalló la integrante del Team Chile.

Además, recuerda que «todos peleaban y nunca lo había pasado tan mal en mi vida. No sé cómo pudimos correr, y me da mucha pena, porque hubo falta liderazgo, nadie veló por el bien del equipo. A nadie le importó cómo se sentían las que iban a correr. No podía entender lo que estaba pensando, y entiendo por qué la gente está enojada y entiendo a mis compañeras cómo se sienten».

Finalmente, explica que «para ellas fue tan duro. Desde mi punto de vista, cada una lo pasó peor que la otra. Yo no lo podía creer, cómo gente, técnicos que velaban por el bien del equipo tenían esta pelea. No entendía cómo peleaban al frente de las atletas».

Recordemos que en esa carrera participaron Stephanie Saavedra, Berdine Castillo, María Mackenna y Martina Weil y fueron las últimas que cruzaron la meta.