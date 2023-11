Comparte

El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, finalmente se entregó a la justicia para cumplir con su prisión preventiva, luego permanecer nueve días prófugo, tras ser formalizados los delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto.

Momentos antes de ingresar a la cárcel de Traiguén, el jefe comunal entregó declaraciones a la prensa, asegurando ser “inocente” y afirmó que el abogado querellante habría ofrecido una millonaria suma de dinero “por mi cabeza”.

«Hace unos días tomé una decisión de enfrentar la justicia, asumir el dictamen de un tribunal en el cual yo no estoy de acuerdo, porque soy inocente y lo vamos a demostrar en los próximos meses en el tribunal», comenzó señalando.

Tras ello, -según sus palabras- que «me he enterado que el abogado querellante ofreció $5 millones por mi cabeza, que hace algunos meses no tenía dinero, pero hoy día ofreció $5 millones, una práctica que se utiliza en otros países y no en el centro-sur de Chile. Es el inicio de ofrecer dinero por la cabeza de una persona, creo que soy el primero«.

«También me enteré que él enfrenta 10 querellas y que nadie ha hablado de eso, solo se habla de mí y solo se escucha una versión, pero quiero decirle a todo Chile y a todos que soy inocente y las personas que hoy día me están inculpando lo saben, lo saben perfectamente, que soy inocente, y lo vamos a demostrar», continuó relatando.

El pasado 3 de noviembre el Juzgado de Garantía de Cañete decretó prisión preventiva para la autoridad comunal por cinco delitos de abuso sexual y violación cometidos entre el 2006 y 2020. Dos de los casos se habrían perpetrado contra menores de edad.