Comparte

Angélica Sepúlveda hizo noticias hace algunas semanas al viajar a Perú para ingresar a Tierra Brava. La influencer aún no aparece en las transmisiones del reality, sin embargo, ya lo abandonó.

Las causas, no están del todo claras; eso sí, dio algunas pistas en su Instagram, en donde compartió una foto comentando que mañana llega a Chile y esbozó que habría dejado el espacio por un presunto maltrato animal y porque “no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor”.

“Hoy es un día de sanación y liberación de cualquier pensamiento de dolor y mañana, mañana estoy en Chile… (Que el universo se encargue de hacer justicia, yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aún cuando me amenacen o me agredan físicamente”, publicó, según una imagen recogida por InFama.

Más tarde le llegaron preguntas sobre su salida del espacio, señalando que entró al reality para ganarlo, “pero lamentablemente no están los resguardos de seguridad mínimos. No renuncié, solo me alejé, porque no puedo estar en el mismo lugar que mi agresor”.