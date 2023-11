Comparte

Durante la madrugada de este sábado 18 de noviembre, se confirmó el fallecimiento de Luis Larraín Stieb. Previo a su muerte, el cofundador de Fundación Iguales grabó un video, que posteriormente subió uno de sus hermanos, donde actualizó su estado de salud.

Cabe recordar que Larraín padecía cáncer.

«Les he ido contando sobre mi proceso de tratamiento del cáncer, estaba esperando este tercer tratamiento que llegara a Chile. Ya llegó, me aplicaron las primeras tres dosis y lamentablemente no dio resultado, sigo empeorando«, dijo en el registro publicado en su cuenta de Instagram.

Así, añadió que «en vista de que no hay más tratamientos disponibles, pensando en mi calidad de vida y conversando mucho con mi familia y amigos, decidí que me seden para pasar estos últimos momentos en paz«.

Finalmente, se despidió y agradeció a quienes constantemente se preocuparon de su salud.

«Mi hermano Luis me pidió publicar este video para dar un cierre a su ruta del cáncer«, expone la descripción de la publicación.