El ex director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, criticó la falta de gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric para expulsar migrantes irregulares.

En «La Mañana de Agricultura», acusó que en abril de 2022, lo primero que hizo el Ejecutivo fue «sacar una resolución que prohibe devolver a los extranjeros, no bolivianos, que entren por Bolivia. Por lo tanto, todo el proceso de reconducción, de tener FF.AA. en fronteras, si ellos ven a un extranjero que no sea boliviano, no pueden hacer nada. Eso fue una camisa de fuerza que puso el propio Gobierno«.

En ese sentido, apuntó que «acá hay una falta de autocrítica, una falta de voluntad, una falta de capacidad de gestión increíble».

«Lo que hicieron ahora con el registro biommétrico y con la política migratoria es que dijeron ‘ok, si tiene autodenuncia, si haces el proceso biométrico y te consigues un contrato de trabajo, entonces da lo mismo que hayas ingresado ilegalmente’«, señaló Bellolio.

Así, dijo, los migrantes creen que es fácil trabajar sin contrato en el país y lesparece que si ingresan clandestinamente no hay sanción. «Lo que ha dicho esta administración, es que es cierto. Ellos expulsan 1 de cada 500 migrantes que ingresan clandestinamente, y el registro biométrico que tanto celebran con la política migratoria que anunciaron hace un par de meses es clara. Si tú ingresaste a la mala, da lo mismo que no hayas pedido visa, consíguete un trabajo, te damos visa«, cuestionó.

«El Gobierno, el presidente Boric, los ministros y especialmente el Servicio de Migraciones ellos creen que deben entrar todo los que quieran venirse y que el rol de Chile es entregar carnet de identidad. Y por eso hablan de expulsar a quienes cometen delitos, pero no se hacen cargo de quienes ingresan clandestinamente«, señaló el ex director del Servicio Nacional de Migraciones.

«Yo creo que acá, es claramente un tema ideológico. Falta voluntad. Y si tú te fijas el Gobierno insiste que la solución a esto es un registro biométrico para darle visa a todos. Pero el tipo que lanzó la granada no estaba en un registro biomético y los que secuestron a un empresario en O’Higgins tampoco. Acá hay que tomar la decisión si entran todos o nos ponemos un poquito más serio», finalizó.