Comparte

«Más temprano que tarde». De esta forma el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo en TVN que en Santiago se instaurará un Estado de Excepción, debido a la crisis de seguridad.

Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó la medida. «Cuando uno escucha a las personas que conocen estos temas, que lo han analizado, que han visto la experiencia de Chile o la experiencia comparada, nadie le pone al Estado de Emergencia la cualidad de ser la solución a este problema como se ha planteado a veces en el debate público», dijo.

«En eso también hay una experiencia. En Chile el segundo año de más alza de los homicidios en la historia fue el 2020, año en que estuvimos con Estado de Emergencia todo el año y hasta con toque de queda. Ahí tuvimos una experiencia concreta de qué pasaba con estos delitos gravísimos con Estado de Emergencia. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en la práctica se veían más limitadas, pero los delincuentes no pararon su actuar, no solo lo no pararon, empeoró en ese año, el segundo año de más empeoramiento», agregó.

Tohá señaló que la estrategia será otra: profundizar el plan «Calles sin violencia». «Vamos a pasar a una segunda etapa de esa estrategia con una ocupación del territorio más profundo, con equipos más fortalecidos de las policías, con un foco más preciso en base a lo que hemos ocupado en este tiempo a qué es lo que tenemos que dirigir, qué es lo que tenemos que buscar y con refuerzo también de otras instituciones para que esas medidas tengan aún más impacto. Creo que por ahí vamos a tener más resultado«, setenció.