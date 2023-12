Comparte

El Presidente Gabriel Boric criticó este jueves la agenda informativa de los matinales de la televisión durante la inauguración de la Plaza de los Cuncos, en Renca, donde antes había un mausoleo narco.

En la instancia, el Mandatario dijo que "antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia”. "¡Ninguno!", se escuchó a alguien gritar desde el público.

“Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión, en una de esas Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13, y por supuesto, ninguno estaba dando esto”, aseguró.

"Parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora”, cuestionó.