Nicolás Zepeda fue declarado culpable por la justicia francesa del homicidio de Narumi Kurosaki, condenado a 28 años de cárcel.

El juicio duró 12 días en el Tribunal de Vesoul, compuesto por tres magistrados y nueve ciudadanos elegidos al azar como jurado popular.

En la última audiencia, el sujeto de 33 reiteró su inocencia. "En este proceso hablamos mucho de lo que hice mal, de lo que no hice, de lo que no dije", empezó diciendo.

"Ciertamente, estoy muy lejos de ser quien me gustaría ser, pero no soy un asesino", aseguró. ¡No soy un asesino, no maté a Narumi!", insistió, para después romper en llanto.

"No sé de qué otra manera decirlo… ¡Yo no la maté!", gritó.

Tras casi cinco horas de deliberación, el tribunal consideró a Zepeda culpable del crimen de Narumi, cuyo cuerpo aún no se encuentra, desaparecido desde el 4 de diciembre de 2016, cuando tenía 21 años.