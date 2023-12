Comparte

La excandidata a gobernadora por Santiago, Karina Oliva, abordó las acusaciones de fraude en su contra. Además, se refirió su distanciamiento de figuras políticas que actualmente ocupan cargos en el Gobierno.

En entrevista con La Tercera, Oliva recordó el momento en que el Presidente Gabriel Boric le quitó su respaldo. "No lo entendí. Lo acepté, que es distinto. Creo que no correspondía, en ningún momento me preguntó ni me escuchó", señaló.

Junto a lo anterior, destacó: "Creo que eso no se hace y optimistamente pienso que en el momento que sea declarada inocente, habrá muchas personas que tendrán que pedir disculpas como corresponde".

Sobre la actitud del Mandatario, la excandidata a Gobernadora manifestó: "Yo igual acepto que estaba presionado por la opinión pública, por los que estaban en su entorno".

Además, indicó que la alcaldesa Irací Hassler junto a las ministras Camila Vallejo y Antonia Orellana, quienes en ese momento eran cercanas, también "desaparecieron".

"Esto de ser condenatorios sin tener un procedimiento… Creo que eso es lo importante. En términos políticos se dice 'vamos a escuchar, vamos a evaluar, vamos a tomar conocimiento y después vamos a decir algo' (…) a mí no se me ha respetado en términos políticos mi presunción de inocencia", comentó.

Según indicó, esto se debe a que "era una candidata bastante distinta al resto, porque era bien interpeladora, bien parada en la hilacha, porque en algunos términos mi mamá dice que soy bastante temeraria".