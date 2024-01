Comparte

Este martes el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la toma del SLEP de Copiapó, por parte de dirigentes del Colegio de Profesores de la zona, como protesta ante la desvinculación de docentes previo al año escolar 2024.

“Fin de año es un momento complejo en el que, efectivamente vienen los procesos de ajuste de dotación, vienen las renovaciones de contratas, entre otras situaciones”, señaló la autoridad.

“Son habituales no solamente en Atacama, sino que en todo el país y en todo servicio público, desde allí obviamente que uno comprende esta situación de movilización”, agregó.

“Respecto al cumplimiento de los compromisos del Ministerio, estos han estado en desarrollo. Evidentemente, en algunos casos se ha avanzado más rápido, en otros más lentos”, aseguró el ministro.

“Nos han presentado una planificación que considera el cierre de todas estas intervenciones menores que están planificadas para los primeros meses antes de fin de año, durante el fin de año”, añadió.

“Por otro lado, la planificación de aquí a marzo. Todo eso está hoy día en tiempos según lo planificado. Esperamos que las cosas ocurran de manera ordenada, normal”, declaró.

De esta forma, el ministro espera "proyectar un marzo de normalidad, un marzo en el que pongamos en el centro la recuperación de aprendizaje, el respeto al derecho a la educación de los estudiantes y ojalá que no tengamos un cuadro de conflicto en el territorio”.

“Esperamos nosotros que esta situación de la toma del servicio local se resuelva rápido, sobre todo el tema de los despidos, que finalmente es un poco la razón de fondo realmente de la movilización”, sostuvo Cataldo.

"No sé si hay represalias, me da la impresión de que no, sino que obedece más bien a contextos que son habituales a estas alturas del año”, agregó

“De hecho, no es el único lugar en el que han habido desvinculaciones de profesores y profesoras o de funcionarios en el sector público. Eso ocurre habitualmente en esta fecha, todos los años”, cerró.