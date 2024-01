Comparte

La exministra de Educación, Mariana Aylwin, se refirió en La Mañana de Agricultura a los resultados de la PAES y al fracaso de las medidas tomadas a lo largo de los años en la búsqueda de eliminar la brecha educacional.

"El problema es que mientras no se reduzcan las brechas en nuestro país, nuestra sociedad y en el sistema educativo, esas brechas se van a mostrar en las pruebas. Entre hombres y mujeres y también sociales", señaló.

"En el país tenemos tantas normas, leyes y reglamentación en el sistema escolar que no hemos avanzado. La mayor preocupación no ha estado en lo pedagógico, ha estado en el sistema. Aquí no se ha puesto la mirada sobre qué aprenden nuestros niños y cómo", agregó.

"La nivelación fue para abajo, hace 20 años había un porcentaje importante de establecimientos municipales que sacaban buenos puntajes, en todo Chile. Pero aquí hay una muestra de que los liceos emblemáticos se acabaron como una posibilidad de ser los mejores", declaró la exministra.

Aylwin critica al Gobierno por resultados de la PAES: "no ha tenido ningún liderazgo"

"Este gobierno no ha tenido ningún liderazgo en el ámbito de la Educación, al contrario, no lo ha hecho bien. Cuando uno ve lo que pasó en Atacama y ve que los peores puntajes estuvieron en allá, es imperdonable, eso fue una tremenda negligencia del gobierno", criticó Aylwin.

"Ojalá que este desayuno que se toma el Presidente con los mejores puntajes le dé algún ímpetu para poner mayor presión y dedicación al tema de Educación. Cuando no hay liderazgo desde el Presidente ni del ministro, el tema obviamente que queda en un ámbito secundario", dijo la ex autoridad.

"Hemos perdido muchos años discutiendo estos temas, hemos descuidado lo importante, la atención, el brindar el servicio educativo de mejor calidad a nuestros alumnos", sentenció.