El Presidente Gabriel Boric se refirió este viernes a la supuesta llamada de apoyo que realizó general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el 7 de mayo.

Fue ayer cuando se ratificó la fecha del proceso en el que se analizará la presunta responsabilidad de mando en los hechos ocurridos en el marco del estallido social.

En ese sentido, el abogado de Yáñez aseguró que Boric llamó a su representado para supuestamente manifestarle su apoyo y ratificar que no tomaría ninguna decisión relacionada con su continuidad en el cargo hasta conocerse el resultado de la formalización.

Al respecto, Boric sostuvo que "esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, y que él mismo se vio en el deber de desmentir. Las conversaciones privadas no se comentan públicamente".

"Independiente de la situación procesal específica, no son importantes o no debieran serlo un sector político en particular. Debieran ser importantes para la sociedad entera. Y lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con independencia", explicó.

"Sepan que la voluntad del Gobierno es que Carabineros esté, como lo ha estado hasta ahora, enfocado en el combate a la delincuencia y que sigamos trabajando justamente en esa línea", añadió Boric.