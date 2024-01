Comparte

El exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a la crisis de seguridad que afecta en Ecuador y a los resultados de la encuesta Cadem, donde un 54% de los consultados ve posible que una situación similar ocurra en Chile.

"No me sorprende porque como sociedad estamos viviendo una situación de mucho estrés, mucho miedo, y mucha violencia. Esa encuesta tiene un sesgo muy santiaguino y es probablemente el lugar donde más se vive ese temor es en la Región Metropolitana", sostuvo en La Mañana de Agricultura el ex embajador de Chile en Ecuador.

"No es comparable la situación del Estado chileno con el ecuatoriano, el Presidente de la República dijo algo parecido. Efectivamente, yo creo que nuestra situación institucional, de persecución del delito, nuestro sistema político y nuestras policías es mejor y mucho más fundada que lo ecuatoriano", explicó Burgos.

"Hay que construir esa imagen de que es muy difícil (que ocurra en Chile lo de Ecuador), hay que dar certezas para eso, preocuparse de mantener las cosas buenas que tenemos y asumir las problemáticas que tenemos con el crimen organizado y el narcotráfico", sentenció.

"No puede normalizarse que el fin de semana en Santiago haya cuatro homicidios, cualquier muerte es atroz, pero lo es particularmente cuando afecta a una persona que está iniciando su vida. Ese niño no tiene nada que ver", agregó.

"Yo no niego el riesgo que tenemos, para nada. Yo digo que hay que profundizar las cosas que se hacen. El tema de la inseguridad está más grave ahora, pero viene siendo un problema en Chile hace 20 años, por lo menos. Hay que ver formas de salir de esto desde el punto de vista de una mirada mucho más común", añadió.

"Respecto de la corrupción, afirmar que las instituciones no han tenido problemas sería negar el sol. Qué duda cabe de que Carabineros tuvo un problema gravísimo de corrupción a nivel de oficiales. De alguna manera, la imagen de Carabineros, como ha subido, tiene que ver con un consistente y responsable trabajo para evitar que se repita eso", sostuvo.

"Han habido problemas de corrupción en el Ejército, son casos en que la institucionalidad ha actuado rápidamente. Nuestros tribunales, los casos de corrupción, son contados con los dedos de las manos. En el mundo del Ministerio Público también ha habido casos, pero muy singulares, eso hay que cuidarlo y hay que trabajarlo", afirmó Burgos.

"Cuando en Chile se dice que el fenómeno del crimen organizado y del narcotráfico es bastante nuevo, lo es 'hasta por ahí nomás'. Ha crecido, pero a mi desde el Ministerio del interior me tocó trabajar junto con el Consejo de Defensa del Estado y desarmar una operación económica del gran narco peruano. Tenían una línea aérea y operaba en Chile y traían gente vinculada al narco, en el 2001", señaló el exministro.

"Ha aumentado la tasa de denuncia del delito de secuestro, pero en general hay que hacer un segundo trabajo, el secuestro extorsivo en Chile ha aumentado, pero todavía afortunadamente es extraño en Chile. Hay mucho secuestro entre bandas, que tampoco significa que me de lo mismo, es complicado también", explicó.

"No hay duda de que el desafío es que no basta con decir que 'no somos Ecuador'. Hay que dar condiciones para no serlo, eso requiere de un trabajo permanente y cotidiano. Reforzar las cosas que se hacen y asumir las tareas que están pendientes", destacó Burgos.