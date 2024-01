Comparte

El Presidente Gabriel Boric respondió a los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo en "La Mañana de Agricultura" que el "Gobierno está pasando máquina con una mala reforma de pensiones".

Frente a esto, el Mandatario dijo que "la derecha nos pidió en reiteradas ocasiones que esta discusión se postergara para después del plebiscito. A mí, personalmente, más allá de las observaciones que pueda tener, esta es una cuestión urgente que tenemos que resolver ahora. Ya pasó el tema constitucional, hoy día hay que hacerse cargo de las urgencias de la gente y los pensionados no pueden seguir esperando".

En esa línea, sostuvo que "me cuesta entender que hay sectores políticos que digan que no están dispuestos a poner sus votos o que se está pasando máquina por llegar a acuerdo. Acá nosotros, lo que estamos haciendo es dialogar con todos los sectores y esperamos que los sectores de la oposición también se sumen y tengan la voluntad de llegar a un acuerdo en función de mejorar la calidad de vida a los chilenos y chilenas, en particular a quienes han trabajado toda su vida y hoy no les alcanza".

Ceder en la propuesta

El jefe de Estado destacó en cómo el Gobierno cedió en su posición inicial para finalmente dividir el 6% de cotización adicional en 3% para cotización individual y 3% para un seguro social.

"Para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder. Nosotros como Gobierno teníamos una postura inicial, en donde el 6% de la cotización adicional creíamos, y teníamos la convicción, que debía ir a un fondo público que ocupara mecanismos de solidaridad para poder beneficiar, en particular, a las mujeres que han sido discriminadas por este sistema después de haber trabajado toda su vida", explicó.

"Nos dimos cuenta que en las conversaciones no había viabilidad política para ese proyecto y, por lo tanto, hemos hecho diferentes propuestas: 4-2; 2,3,1; diferentes guarismos. Hoy día llegamos a un consenso con el centro político, no necesariamente alineado con el Gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad de llegar a un acuerdo con las fuerzas del oficialismo para poder avanzar en la reforma de pensiones", celebró.