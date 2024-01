Comparte

El presidente de la UDI, Javier Macaya, criticó la propuesta de reforma de pensiones presentada por el Gobierno, cediendo a la propuesta de la Democracia Cristiana (DC), que divide el 6% de cotización adicional en un 3% para una capitalización individual y otro 3% destinado a un seguro social.

"El Gobierno está pasando máquina con una mala reforma y que, además, va contra la demanda mayoritaria de los chilenos, y en contra de la evidencia de lo que funciona", señaló el senador.

En ese sentido, enfatizó que "nosotros no podemos considerar que se está cediendo cuando en el fondo la reforma es mala".

E insistió en que la formación de diálogo en este caso "es absolutamente falso. Hay una falsa retórica de la necesidad de construir acuerdos. Muy a nuestro pesar, he llegado al convencimiento que el Gobierno no quiere construir un acuerdo en esta materia y sí tiene una obsesión por refundar el sistema previsional".

Agregó que "nos parece que entregar esa plata de los chilenos va en contra de la evidencia de hacia dónde transitan los sistemas previsionales en el mundo. Después dicen 'dame la mitad de tu plata', tampoco nos parece que no corresponde".

Lo que sí apoya la UDI

"Aquí y ahora están todos los votos de la UDI y, estoy convencido, de toda la oposición, primero para subir la PGU", afirmó el presidente de la colectividad.

"También están todos nuestros votos para hacer ajustes, no refundación, a un sistema que requiere perfeccionamiento, que requiere más competencia, que requiere la incorporación de nuevos actores, que requiere profundizar la libertad de elegir, incluso con un ente estatal, que requiere que no se cobren comisiones cuando las entidades previsionales no tiene rentabilidad. Estamos disponibles para eso", añadió.

"También estamos disponibles para aprobar la sala cuna universal, que nos parece que es muy importante. Pero para lo que no estamos disponibles es para aprobar una reforma que le arrebata a los trabajadores parte de sus cotizaciones, que no mejora las pensiones de la clase media y que desarma un sistema para refundarlo y crear un elefante estatal, arriesgando el futuro de los ahorros previsionales", sentenció Macaya.