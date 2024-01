Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, reiteró este miércoles su crítica al Presidente Gabriel Boric. Hace un par de días la autoridad comunal dijo que "uno siente que no sabe nada".

En entrevista con "Tu día", de Canal 13, Matthei señaló que el Mandatario no ha dado señales de que le importe la crisis de seguridad por la que atraviesa el país.

"Suponte tú que fueras el Presidente de la República y ha habido dos muertos en el sur, ha habido cualquier cantidad de asaltos, homicidios, etc. ¿Tú te irías al punto de prensa del camino? ¿O te irías a las caletas con perspectiva de género después de volver de vacaciones?", cuestionó.

"Yo siento que no conecta", opinó la alcaldesa. "El tema es cómo tú no tienes alguna conexión con la mayor preocupación de los chilenos", agregó.

En esta línea, sostuvo que no se nota "alguna preocupación que tenga que ver con esta ola delictual. Pero nada eso. Por eso yo digo que no sabe nada, porque no conecta. No es capaz de conectar. Cómo dentro de esta ola delictual no ha echado pie atrás ya con las pensiones a todos estos delincuentes".

Consultada por si cree que se pudo haber equivocado en su declaración, Matthei respondió que "no creo que haya insultado a nadie, esa es mi honesta opinión. Eso es lo que de verdad yo creo".