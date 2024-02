Comparte

“Chile perdió a un gran hombre”. Fue parte de lo que expresó Sergio “Checho” Hirane tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera durante la tarde de este martes en un accidente aéreo en Lago Ranco, Región de Los Ríos.

El exmandatario iba a bordo de un helicóptero junto a otras tres personas, cuando por razones que se investigan, este capotó. Él perdió la vida y los otros tripulantes resultaron lesionados.

Sobre este lamentable deceso, Hirane afirmó, en diálogo con “Juntos en Agricultura”, que al otrora mandatario le tenía “un gran cariño”, independiente que “yo pueda haber sido crítico en el segundo gobierno”.

“Me encontré con él hace poco tiempo atrás y me dijo ‘te voy a invitar a tomar un café para que conozcas la interna de lo que pasó en octubre, porque me has criticado mucho'”, recordó Hirane.

Asimismo, el comunicador de radio Agricultura aseveró que Piñera “era muy transparente, una persona que no guardaba rencor, lo podrías criticar públicamente y él seguía su misma línea. No era de esas personas rencorosas”.

“Sin lugar a dudas, lo he dicho públicamente, Sebastián Piñera debe ser de los hombres más inteligentes y preparados de los que yo he conocido. Independientemente de su gestión, era un tipo brillante, del tema que tú le pusieras él sabía”, agregó.

“Me llega fuertemente este accidente y la verdad que no lo puedo creer. Lamento mucho la muerte, creo que Chile perdió a un gran hombre“, expresó Checho Hirane.

Revisa las palabras de Hirane por muerte de Sebastián Piñera