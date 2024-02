Comparte

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este miércoles a las críticas desde el Partido Comunista al Presidente Gabriel Boric, luego de su discurso en el funeral de Estado del expresidente Sebastián Piñera.

En ese sentido, la secretaria de Estado dijo que “voces dentro del oficialismo que actúan emitiendo opiniones o tomando posturas desde una situación individual las hemos tenido en todos los sectores del oficialismo en distintos momentos, a propósito de temas variados. No es algo exclusivo de un sector”.

En segundo lugar, sostuvo que “es un mal que estamos viendo en toda la política chilena e internacional. Lo tuvo que vivir también el gobierno anterior: la fragmentación, el cortoplacismo, la búsqueda de generar una identidad propia en lugar de construir proyectos colectivos es algo que causa mucho daño“.

Tohá señaló que en esta materia, y en todas las materias, “más allá de voces que planteen críticas o tengan actitudes que uno esperaría que no tuvieran, dado que son parte del oficialismo, lo que ha primado no ha sido eso. Lo que ha primado es un apoyo muy amplio a las palabras del Presidente Boric, transversalmente. Lo que ha primado en el propio Partido Comunista, con el transcurso de los días, evitar este tipo de polémica y poner acento en el mensaje más profundo que el Presidente Boric planteó y no en las polémicas que se causaron a propósito de malentendidos o de visiones parciales de su mensaje”

“Que las autoridades se atrevan a tener posiciones críticas respecto de actuaciones anteriores es algo que nuestra política debiera aprender a valorar y a procesar positivamente y no generarlo como un campo de disputas y polémicas muchas veces estériles, como tiende a suceder”, concluyó la ministra.