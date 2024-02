Comparte

El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este miércoles a compra de autos Lexus para los ministros de la Corte Suprema, asegurando que es el Poder Judicial el que debe responder respecto a la polémica.

“En términos presupuestarios, no existe formulación presupuestaria para ese ítem, sin embargo, el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto. Si ellos consideran que tienen los recursos disponibles, eventualmente podrían realizar esa compra”, explicó.

“Lo importante acá es que la formulación presupuestaria no se ha hecho, no se ha dado autorización para que se gaste en ese ítem en particular. Es el Poder Judicial el que debe responder debido a la ejecución misma del presupuesto”, añadió.

“Ellos son autónomos, independientes porque son otro poder del Estado. Lo que consideramos relevante es que en esta materia hay instrucciones de austeridad de parte del Gobierno en cuanto al monto máximo que tienen los autos que se van a renovar, también el plazo que se requiere para la renovación”, sostuvo.

“Por ahora no es un problema de visación o no, en la formulación presupuestaria que se hizo para el presupuesto de este año y la autorización presupuestaria que hizo el legislativo, hay recursos para ese ítem en términos generales”, sentenció.

“Cómo se ejecutan los recursos de ese ítem depende del Poder Judicial, porque son un poder autónomo. El Poder Judicial es el que tiene que responder como va a realizar la ejecución de ese presupuesto”, detalló.