Una de las incautaciones de drogas más grandes en la historia de la región de Coquimbo, fue la que realizó Carabineros del OS7 Limarí en la localidad de Tulahuén, al interior de Monte Patria.

En concreto, se trata de 20.143 plantas de marihuana y 110 kilos, 660 gramos de la droga procesada, decomisados por los carabineros especializados como resultado de una investigación conjunta con la Fiscalía Local de Ovalle.



“Aquí están los resultados concretos del trabajo profesional y silencioso que realizan nuestros carabineros especializados del OS7 en la provincia de Limarí”, indicó el Jefe de la Zona de Carabineros Coquimbo, General Juan Muñoz.

“Una labor investigativa en terreno, que nos permitió interrumpir el proceso de crecimiento de más de 20 mil plantas de marihuana que, de haber sido cosechadas y procesadas, habrían significado más de 24 millones de dosis de droga en los barrios de nuestro país”.



Ya son diversos los procedimientos que ha realizado el OS7 Limarí tanto en la misma provincia como en el Choapa desde su puesta en marcha, en enero pasado, evidenciando un importante despliegue con decomisos que ya superan las 30 mil plantas en comunas como Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui y Canela.

Desde el gobierno, valoraron la instalación y el trabajo de la unidad especializada, particularmente porque era una de las principales inquietudes de la comunidad.



“Estamos proporcionando la tecnología y los recursos necesarios para mantener estos resultados”, indicó el Delegado Presidencial Regional, Galo Luna.

Carabineros Región de Coquimbo

La incautación más grande de la historia en la Región: Autoridades destacan la labor de Carabineros



Por su parte, el Fiscal regional, Patricio Cooper destacó el decomiso en Monte Patria – que es el más grande en la historia de Carabineros en la región— como un ejemplo del trabajo conjunto enfocado en combatir el narcotráfico en todos sus niveles.



“Da cuenta de una estructura para hacer las plantaciones que ya no son las artesanales de antaño, sino que hay personas con un know how importante y esta es mucha droga que llega a las poblaciones”, indicó Cooper.

“Estamos dando un golpe relevante al tráfico de drogas en la provincia del Limarí. Ha estado muy bien la instalación del OS7 Limarí y creo que este es el comienzo de un excelente trabajo conjunto para dar un golpe firme al crimen organizado en esta provincia”, dijo el abogado.



Finalmente, el Alcalde de Monte Patria —comuna en la que se concretó el decomiso— reiteró la importancia de la denuncia para el éxito de estos procedimientos, y envió un mensaje a los vecinos.



“Hacer el llamado a la comunidad a que siga denunciando. Las instituciones están funcionando, y en este caso queda demostrado cómo la coordinación entre la Fiscalía, las denuncias ciudadanas que han ido realizando, cómo las hemos ido canalizando también dieron este resultado”.

“Creo que estos golpes lo que permiten es precisamente decir, sigamos denunciando, sigamos coordinando, porque vamos a dar la pelea todos juntos contra el narcocultivo para mantener nuestras comunas seguras”, concluyó Cristian Herrera.