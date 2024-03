Comparte

Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, es una de las comunas que sufre con la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.

Justamente, este jueves, la noticia fue que una menor de 7 años recibió un disparo en una pierna. Antes, en diciembre, una adolescente de 13 años falleció a causa de una balacera.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, dijo estar “preocupado por esta crisis de la delincuencia desatada que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que ya a nivel global. Esto es una pandemia de la delincuencia y tenemos que ir tomando mejores decisiones para enfrentar esta difícil situación”.

Astudillo fue uno de los alcaldes que fue a La Moneda para “exigir un plan antibalacera, porque hemos visto que la política para el control de armas es totalmente insuficiente en nuestro país y prueba de ello es la gran cantidad de armamento y proyectiles que encontramos en las distintas poblaciones de nuestro país”.

Pese a estas solicitudes, el jefe comunal señaló que “yo he visto muy buena voluntad de parte del Gobierno, de la ministra del Interior. Ella es una ministra que está muy presente, que cada vez que uno la requiere está disponible para poder contestar y escuchar las propuestas que uno está haciendo”.

Agregó que “hemos visto que estamos frente a un Gobierno que está tratando de recuperar el tiempo perdido. Acá como Estado hemos dejado muchos cabos sueltos por mucho tiempo y ahora es donde se están haciendo los mayores esfuerzos presupuestarios, se está tratando de reclutar más personas para Carabineros”.

En esa línea, dijo “el problema es que teníamos mucho trabajo pendiente y hacer esta apuesta al día cuesta, y eso es lo que hace el Estado, y por eso es que no hemos tenido los resultados que la comunidad está esperando”.

Agencia Uno

Alcalde Astudillo: “El Salvador no es un modelo replicable en nuestro país”

Otro aspecto importante para combatir la delincuencia que nombró el alcalde de Pedro Aguirre Cerda fue la prevención.

“Si nosotros no nos preocupamos realmente lo que está pasando con los niños, las niñas y los adolescentes, esta batalla la tenemos perdidas. Yo he visto que algunos han tornado el debate a poder rebajar la edad para poder encarcelar a los jóvenes. Yo creo que eso es un tremendo error“, dijo.

“También tratar de replicar un modelo que ha funcionado en otro país, con ciertas vicisitudes, con muchos detalles y cuestionamiento, como lo que pasa en El Salvador, que no es un modelo replicable en nuestro país, porque El Salvador tiene aproximadamente el tamaño de la Región del Biobío, y no tiene los mismos problemas, no es una ruta de la droga y, por eso, tal vez, allá hayan logrado esta disminución en la tasa de homicidio, pero también sacrificando libertades, donde hay un Poder Ejecutivo que se ha tomado el Poder Judicial”, cuestionó.