El Senado realizará este miércoles una sesión especial para abordar el secuestro y homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda. A la cita está invitada la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro de Justicia, Luis Cordero; y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

De acuerdo al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, realizar dicha sesión es de “sentido común” y, además, “esto fue acordado por todos los comités, menos el Partido Comunista (PC). A mí me sorprende por qué ante un secuestro, asesinato de una persona refugiada hay un partido que se niega a discutir y reflexionar democráticamente sobre el tema”.

En entrevista con “La Mañana de Agricultura”, el senador destacó que esta reunión “a mi juicio, es un mínimo control democrático o reflexión democrática que debemos hacernos en una situación que ha remecido profundamente al país y a las instituciones del país”.

“Tenemos un secuestro que ya es un tema de máxima preocupación del país. Tenemos, adicionalmente, y acto seguido, un asesinato, sin que medie una eventual petición de rescate que es propia de los secuestros. En tercer lugar, la víctima es una persona que había recibido refugio político del gobierno de Chile. Y ojo, de este gobierno, por persecución política en Venezuela. Y en un cuarto elemento, tenemos que la Fiscalía, que hace su trabajo con la PDI, ya tiene formalizado a un ciudadano que, aparentemente, sería menor de edad, que es venezolano y dos imputados que también son venezolanos”, enumeró.

En ese sentido, dijo que “en cualquier democracia del mundo, en cualquiera, producida una situación de una persona que estaba amparada por país, que solicita refugio político, que por la persecución de un país determinado, que es secuestrada, que es asesinada, que es cercenada, que es enterrada a un metro y medio bajo el suelo y que, adicionalmente, cuyos responsables, según los investigadores, son venezolanos, dígame en qué país no se hace una reflexión democrática sobre eso. A mí me parece increíble que alguien quiera decir que no debiese hacerse”.

¿Pará que hacer una sesión especial?

“Para analizar qué es lo que está ocurriendo en la seguridad en nuestro país, que ya no puede ser más dramática, vulnerada. Por ejemplo, (para saber) qué está pasando con la inteligencia en Chile. Hay como una cierta normalidad, se dice que esto puede ser el Tren de Aragua, puede ser este otro, pero nos estamos acostumbrando a que en Chile aparezca cualquier organización extranjera, o que sea interna también, o una, dos o quince que existan en Chile, y que no tenemos ninguna capacidad de detectarla o combatirla”, respondió Coloma.

Otro tema a tener en cuenta, señaló, es para saber “cuál es el rol del gobierno, que obviamente, y me parece razonable, que explique las medidas que tomaron, o han tomado o tomarán frente a este tipo de acciones”.

Y también, añadió, saber “cuál es la significación política legislativa que alguien sea objeto de refugio. O sea, qué significa el refugio, cuántas personas más están refugiadas, que son datos que, obviamente, no son reservados. Y qué es lo que se hace para que esas personas tengan un amparo especial”.