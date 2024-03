Comparte

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, aseveró este miércoles que como cartera son los “más interesados” en esclarecer las responsabilidades en el Caso Convenios.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, el titular del Minvu sostuvo que han entregado todos los antecedentes y colaborado con la Justicia.

El exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, apuntó a Miguel Crispi que habría omitido información al Presidente Gabriel Boric y que La Moneda estaba al tanto de una de las aristas de esta indagatoria, el caso de Democracia Viva; palabras que emitió en T13.

Al respecto, el ministro Montes indicó que “no pudo estar opinando sobre cada una de las opiniones que él entrega y esos materiales de la Justicia y está operando”.

“Nosotros somos los más interesados como Ministerio de la Vivienda en cuanto antes se sepa cómo fue”, sostuvo el secretario de Estado.

Por otro lado, dijo que nunca ha sido citado por parte del Ministerio Público en el marco de esta investigación. “Cuando fui entregar toda la información al fiscal, ahí nos pusimos de acuerdo (…), pero no ha ocurrido”, señaló la autoridad.

“Siempre he esperado que en algún momento ir como testigo a informar por la cartera, es muy necesario informar. Hasta el momento no he sido citado“, comentó en el espacio radial.

Finalmente, Montes sostuvo que “confío en los dichos de Miguel Crispi”, ya que debido a su rol “le llegan situaciones por distintos lados”.

