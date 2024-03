Comparte

Este miércoles el senador independiente Alejandro Kusanovic, integrante Comisión de Seguridad Pública, se refirió a los distintos llamados para desplegar a los militares de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas.

“Como miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, ante las declaraciones que ha hecho el Presidente de la República, estoy totalmente de acuerdo en que hay que llamar a las Fuerzas Armadas, ya que hay alcaldes -como el de Maipú- que está pidiendo la ayuda militar”, afirmó.

“Los militares no pueden decir que no están preparados. Todos los militares están preparados para, incluso, el tema del orden público. Siempre ha existido la policía militar y se puede ver en países desarrollados, como Francia, donde en la ciudad hay patrullas militares haciendo rondas” señaló.

“Hay que apoyar esta medida, para eso está la Constitución y los estados de excepción, que son para que en casos críticos -como los que lo estamos viviendo hoy – las Fuerzas Armadas ayuden a controlar el orden público”, sostuvo.

“Las policías y los carabineros están para tiempos normales y hoy día estamos en un tiempo anormal de desbordamiento total de la delincuencia en nuestro país, por lo tanto, se requiere que las Fuerzas Armadas intervengan”, declaró.

“Las Fuerzas Armadas no pueden decir que no están preparadas: sí están preparadas y si no lo están, tendrán que prepararse rápidamente en un par de meses para el tema, porque esto no puede ser. Todos los países desarrollados utilizan a sus Fuerzas Armadas en casos de crisis para poner orden y ayudar a la seguridad pública y es lo que están pidiendo varios alcaldes”, cerró.