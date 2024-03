Comparte

El exdirector del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, conversó este martes con “La Mañana de Agricultura” sobre su salida del organismo y quienes deben iniciar los procesos de evacuación ante una emergencia.

El pasado lunes 18 de marzo se hizo efectiva la renuncia de Hormazábal de Senapred tras la solicitud de La Moneda de dejar el cargo.

“A mí la renuncia me la pide la ministra del Interior (Carolina Tohá), me llama telefónicamente el viernes en la tarde-noche y me dice que, según lo que le dispone el Presidente de la República, me solicita la renuncia”, dijo.

Sobre cómo se debe abordar una emergencia, Hormazábal enfatizó que son “los municipios son los que tienen que iniciar los procesos de evacuación y ellos tienen que colocar a disposición los medios”.

Bajo ese contexto, comentó que no es solamente durante una emergencia, sino que en la etapa previa, de preparación, es ahí “donde ellos tienen que haber preparado a la comunidad”, y visualizar “las vías de evacuación”.

Sobre los incendios que afectaron a la región de Valparaíso, el exdirector declaró que “hubo un momento de ceguera, fue un evento muy importante, que había falta de información y muchos dicen no es que no había drones volando”.

De hecho, explicó que no estaban sobrevolando por “el viento que había”, “por la cantidad de helicópteros que estaban apagando el incendio”, por lo que no podían estar “saturando el espacio aéreo”.

Defensa de los funcionarios de Senapred

La asociación de funcionarios de Senapred, mediante un comunicado, expresaron su desconecto con la remoción de Hormazábal, señalando que “es una resolución de carácter político y no técnica”.

Al respecto, dijo que “ellos tienen muy claro”, porque “los funcionarios de Senapred en general han estado en muchas emergencias y les tocó ir a Viña de Mar”.

“Nosotros tuvimos que reforzar mucho la Dirección Regional, tuvimos traer funcionarios de Arica a Punta Arenas para poder subir la falta de personal”, agregó.

En esa línea, comentó que los funcionarios “lo vieron en carne propia, que en el fondo no era un tema del servicio”.

“No fue un aspecto técnico el que falló y aparte ellos tienen muy claro, que todas las falencias que eso no endosan como servicio han sido”, complementó.

Entrevista completa aquí: